Figurinha de Maradona foi leiloada por mais de R$ 3 milhões

O autor norte-americano Greg Landsdowne concedeu uma entrevista ao jornal britânico The Sun e comentou sobre as particularidades envolvidas no mundo dos colecionadores de álbuns de figurinhas as quais ele também relatou no livro “Panini Football Stickers: The Official Celebration”.

Além de apontar que os Estados Unidos demonstrou, ao longo dos anos, um alto potencial de colecionar figurinhas, pensando nisso até mesmo como um negócio na obtenção de alto lucro com itens mais raros, ele fez uma espantosa revelação sobre o valor que rendeu em leilão uma figurinha de Diego Armando Maradona.

“Nos Estados Unidos, existe uma grande cultura de colecionar figurinhas para investir, especialmente figurinhas esportivas. Por volta de 18 meses, muitos estadunidenses que estavam isolados decidiram que iriam colecionar figurinhas e cartões de futebol. Como resultado, os preços, especialmente dos grandes nomes, aumentaram exponencialmente”, disse Greg, completando:

“Fazem alguns meses, uma versão da primeira calciomania da Panini de Diego Maradona foi vendida por 555.960 (equivalente a mais de R$ 3 milhões) nos Estados Unidos.”