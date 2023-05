Figueirense x Paysandu: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (08) pela Série C do Brasileiro

As equipes Figueirense x Paysandu disputam nesta segunda-feira (08/05) a 2° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Figueirense x Paysandu ao vivo?

A partida Figueirense x Paysandu poderá ser assistida pelo DAZN e Nosso Futebol, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Figueirense x Paysandu chegam para o jogo?

Na primeira rodada, Figueirense empatou por 0 a 0 com Altos e Paysandu venceu Aparecidense por 2 a 1.

Prováveis Escalações

Figueirense: Wilson; Elias, Otávio Gut, Maurício e William Matheus; Robson Alemão, Gledson e Cesinha; Gustavo França, Andrey e Bruno General. Técnico: Roberto Fonseca.

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson, Genílson ( Rodolfo Filemon), Wanderson e Eltinho (Igor Fernandes); João Vieira, Paulo Henrique (Arthur) e Geovane; Bruno Alves, Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos.

FICHA TÉCNICA

Figueirense x Paysandu

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Data/Horário: 08 de maio de 2023, 20h