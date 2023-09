Fifa autoriza uso de chuteira inteligente em jogos profissionais; veja como é

Em uma ação pioneira, a FIFA concedeu autorização para a utilização de um acessório de última geração projetado para aprimorar as chuteiras de futebol. Desenvolvido por uma destacada empresa britânica de tecnologia, o dispositivo está equipado com a habilidade de rastrear o desempenho dos membros inferiores e conquistou a certificação EPTS (relativa a Sistemas de Rastreamento de Desempenho Eletrônico) do Programa de Qualidade da FIFA. Esta autorização segue uma prévia aprovação da International Board, o órgão regulador das regulamentações do futebol.

Fixado às chuteiras de futebol, este acessório, cuja tecnologia foi originalmente concebida em 2019, tem a capacidade de monitorar o desempenho físico e técnico do atleta. Isso abrange uma ampla gama de pontos de dados, incluindo tempo de contato com a bola, equilíbrio, agilidade no chute, velocidade, distância percorrida, aceleração e mudanças de direção.

Em contraste com dispositivos vestíveis posicionados nas costas dos jogadores, este produto oferece uma análise mais abrangente de desempenho e insights médicos, graças à sua colocação nos calçados, que gera dados especificamente relacionados aos membros inferiores. A FIFA expressou otimismo, declarando: "Ele promete ser uma alternativa econômica para coletar dados individuais e coletivos, ao mesmo tempo que simplifica o processo analítico, tornando, assim, as tecnologias de rastreamento mais acessíveis em diversos níveis do futebol."

A empresa responsável por produzir este notável acessório estabeleceu parcerias com mais de 200 clubes, incluindo nomes ilustres como Manchester City, Benfica e Los Angeles Galaxy.