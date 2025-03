Feyenoord x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/03) pela Champions League

Feyenoord x Inter de Milão disputam hoje, quarta-feira (05/03), as oitavas de final da Champions League. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Feyenoord x Internazionale ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Feyenoord ficou em 19° lugar e soma 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 18 gols marcados e 21 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Milan com uma vitória e um empate.

Já o Inter de Milão terminou a primeira fase da Champions League em 4° lugar e acumulou 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e apenas 1 gol sofrido.

Feyenoord x Inter de Milão: prováveis escalações

Feyenoord: Simon Mignolet; Joquin Seys, Joel Ordoñez, Brandon Mechele e De Cuyper; Ardon Jashari e Hugo Vetlesen; Chemsdine Talbi, Hans Vanaken e Christos Tzolis; Ferrán Jutgla. Técnico: Nicky Hayen.

Internazionale: Dibu Martinez; Matty Cash, Konsa, Bogarde e Lucas Digne; Boubacar Kamara e Youri Tielemans; McGinn, Marco Asensio e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

FICHA TÉCNICA

Feyenoord x Internazionale

Champions League

Local: Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos

Data/Horário: 05 de março de 2025, 14h45