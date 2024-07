Ferroviária x Londrina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (29/07) pelo Brasileirão

Ferroviária x Londrina se enfrentam hoje, segunda-feira (29/07), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ferroviária x Londrina ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e TV Zapping, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Ferroviária acumula 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 0 derrotas, 15 gols marcados e 5 gols sofridos no Brasileirão. A Locomitiva segue invicta no campeonato e perdeu uma posição depois do empate com o São Bernardo na última rodada, fora de casa. A defesa segue sendo a melhor da competição, com cinco gols sofridos. Atualmente, o time está em 5º colocado.

Já o Londrina soma 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 21 gols marcados e 16 gols sofridos. O Tubarão vem de vitória sobre o Caxias, em casa, e vai se consolidando dentro do G8. Nos últimos sete jogos, o Tubarão só perdeu uma vez. Atualmente, o clube está em 6º lugar no campeonato.

Ferroviária x Londrina: prováveis escalações

Ferroviária: Saulo; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Igor Fernandes; Ricardinho, Zé Mateus, Xavier e Juninho; Vitor Barreto e Victor Andrade (Fernandinho). Técnico: Júnior Rocha.

Londrina: Gabriel Félix; Maurício, João Maistro, Rayan Ribeiro e Geferson; Tauã, Kadi e Rafael Longuine; Henrique (Calyson), Daniel Amorim e Iago Teles. Técnico: Claudinei Oliveira.

FICHA TÉCNICA

Ferroviária x Londrina

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Data/Horário: 29 de julho de 2024, 20h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)