Feminino: Clube do Remo empresta jogadoras para o Trem-AP

O Clube do Remo, como informa o diretor Marcelo Bentes, liberou três jogadoras para o time do Trem Esporte Clube que está disputando os jogos da semifinal do campeonato amapaense.

As atletas são Talita Castro, atacante, Amanda, volante e Tais Pires, meio-campo. “Emprestamos, sim. As meninas já viajaram e logo que termine o campeonato de lá [Amapá] elas voltam ao clube”, contou.

Bentes revelou que o projeto do futebol feminino do Clube do Remo segue conforme o planejamento e o time ainda não entrou de férias. O Leão Azul foi o terceiro colocado no Parazão Feminino.

Trem

A equipe amapaense está na luta pelo título estadual. Na fase de classificação foi terceira colocada. Nesta sexta-feira (4) enfrenta o Macapá, no Estádio Zerão, às 15h30.

O vencedor decide o título do certame amapaense no dia 8 contra o ganhador de Oratório x Ypiranga.