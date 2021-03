Feliz no Palmeiras, Luiz Adriano recebe oferta do futebol árabe

Luiz Adriano recebeu uma oferta do futebol árabe para deixar o Palmeiras. Os valores da proposta são alto e o jogador, juntamente com as pessoas que cuidam do negócio, devem conversar sobre o tema nesta sexta-feira (12).

De acordo com apuração do LANCE!/NOSSO PALESTRA, o atleta recebeu ainda uma sondagem do Grêmio. Durante a premiação da Copa do Brasil, no último domingo (7), Renato Gaúcho brincou com Luiz ao fazer um gesto de telefone como se fosse ligar para ele e ligou.

O atacante tem vínculo com o Verdão até julho de 2023 e está feliz no clube. Até o momento, o Palmeiras não recebeu nada e, caso o camisa 10 acene positivamente para os árabes, a conversa será com a diretoria para ver se as condições são favoráveis para uma possível venda.

Peça fundamental de Abel Ferreira, Luiz Adriano terminou a temporada como artilheiro ao marcar 20 gols. Desde agosto de 2019 no Verdão, ele entrou em campo 71 vezes, marcou 27 vezes e ganhou os títulos Paulista, da Libertadores e Copa do Brasil.