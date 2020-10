Felipe Neto fala em 'inevitável falência' e opina sobre Botafogo S/A: 'Comitê mudou o projeto na marra'

Felipe Neto não poupou palavras. Após a derrota do Botafogo para o Cuiabá, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o influenciador digital deu detalhes, pelo Twitter, sobre o projeto da Botafogo S/A, que passa por dificuldades para sair do papel.

Em uma série de postagens, Felipe Neto afirmou que "não teria nenhum amigo no Botafogo" depois da exposição, mas que "não ligava" para as possíveis consequências.

O youtuber escreveu que soube do projeto entre 2018 e 2019 por intermédio de Laércio Paiva, antigo líder da S/A. Felipe Neto afirmou que nunca havia visto um projeto "tão lindo e promissor" quanto o primeiro apresentado pelo empresário a ele. Além disso, se comprometeu a investir com R$ 3 milhões.

O foco seria reunir 250 milhões de reais para pagar dívidas a curto prazo e ainda sobraria recursos para investir no futebol. Felipe Neto, contudo, afirmou que, após um tempo, o fascínio de Laércio "tinha acabado". Em uma visita na casa do influenciador digital, o então líder do projeto de clube-empresa afirmou que as outras pessoas à frente da S/A queriam investir todo o dinheiro em futebol, sem se preocupar em problemas financeiros.

Felipe Neto deu sua opinião e afirmou que o Comitê Executivo de Futebol, formado por Nelson Mufarrej, Carlos Augusto Montenegro, Manoel Renha, Ricardo Rotenberg e Cláudio Good, mudou o projeto inicial "na marra". O youtuber, ainda, escreveu que não sentia segurança com o novo plano nas mãos dos dirigentes do Botafogo - inclusive, se retirou como um possível investidor.

- Não imagino quem mais teria pressionado pra mudar o projeto de saneamento de dívidas para investimento em futebol - escreveu, ao se referir da opinião de que a ideia de mudar o foco do projeto teria partido do Comitê.

Por fim, o youtuber afirmou que a saída de Laércio Paiva, que anunciou o desligamento do projeto por "questões pessoais", é o fim da S/A. De acordo com Felipe Neto, o projeto não acontecerá sem a presença do primeiro líder e que o Botafogo está em "estado de calamidade".