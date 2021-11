Federação divulga datas das quartas de final do Parazão Feminino

A Federação Paraense de Futebol divulgou as datas e horários das partidas das quartas de final do Campeonato Paraense Feminino. As partidas ocorrem em quatros cidades: Altamira, Belém, Castanhal e Marabá, entre os dias 23 e 27 de novembro.

Os jogos de ida ocorrem na terça-feira (23). Em Belém serão três partidas: no campo 1 do Centro Esportivo da Juventude (Ceju), Cabanos e Castelo dos Sonhos se enfrentam às 9h30. No estádio da Curuzu, às 9h30, o clássico Paysandu e Esmac. No Aberlado Conduru, em Icoaraci, é a vez de Pinheirense e Remo, às 15h30.

A única partida que não ocorre na RMB é entre Gavião Kyikatejê e Vila Rica, às 9h30, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá.

No sábado (27) ocorrem as partidas de volta, todas às 9h30. A equipe do Remo recebe o Pinheirense, no CT do Leão, em Outeiro. No campo 1 do Ceju, a Esmac enfrenta o Paysandu. Em Castanhal, o Castelo dos Sonhos enfrenta o Cabanos, no estádio Modelão. Em Altamira, o Vila Rica recebe o Gavião, no estádio Bandeirão.