'Faz o L': Torcedores do Vasco homenageiam Germán Cano, aniversariante do dia

O principal jogador do Vasco na temporada está completando 33 anos neste sábado. O atacante Germán Cano é o aniversariante do dia e vem recebendo felicitações de torcedores do clube nas redes sociais. Para comemorar o "Cano Day", vascaínos brincam com o "faz o L", gesto que o jogador faz em homenagem ao seu filho Lorenzo após os gols.

>> Veja a classificação do Campeonato Inglês

- Faz o L. Feliz aniversário, "la maquina", "la besta", o matador, o que mantém nossas esperanças vivas. Obrigado por tudo, argentino maravilhoso. Que venham muitos anos e gols pela frente - postou um torcedor no Twitter.

- Para tudo e faz o L que hoje é aniversário dele, do rei, do Deus, do incrível, magnífico, ele que eu amo: Germán Cano. Desejo muita saúde, para fazer infinitos gols no Vascão! - escreveu outra torcedora.

- faz o L porque hoje é dia do nosso artilheiro, feliz aniversário, Germán Cano.Que você tenha muitos anos de vida! #CanoDay - disse outra.

Germán Cano fez 21 dos 42 gols do Vasco nesta temporada. O goleador é a principal esperança da torcida para tirar o clube do Z4. O Vasco é 17º colocado, com 28 pontos, mesma pontuação do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Entretanto, o Gigante da Colina tem uma partida pendente, contra o Palmeiras, pela primeira rodada.

Veja algumas mensagens de vascaínos na web:

Para tudo e faz o L que hoje é aniversário dele, do rei, do Deus, do incrível, magnífico, ele que eu amo @Germancanoofi !!!!!! Desejo muita saúde, para fazer infinitos gols no Vascão!!!! ❤❤❤ pic.twitter.com/aIkC6mn5Zz — carol estevão ~✠~ (@carool_estevao) January 2, 2021

@Germancanoofi FAZ O L, FELIZ AMIVERSARIO LA MAQUINA, LA BESTA, O MATADOR, O QUE MANTÉM NOSSAS ESPERANÇAS VIVAS, OBRIGADO POR TUDO ARGENTINO M A R A V I L H O S O, QUE VENHAM MUITOS ANOS E GOLS PELA FRENTE🥳🥳😍🥰🙏🏾 #canoday — ✠Miensonᶜʳᵛᵍ✠ (@Mienson47) January 2, 2021

faz o L porque hoje é dia do nosso artilheiro, feliz aniversário @Germancanoofi, que você tenha muitos anos de vida! 🤍 #CanoDay pic.twitter.com/uDgW6k0CBF — Maria - Traitsgerman #CanoDay ✠ (@crvgmariac) January 2, 2021

FAZ O L PQ HOJE É ANIVERSÁRIO DO MAIOR ARGENTINO DA HISTÓRIA! GERMÁN EZEQUIEL CANO UMA BESTA ENJAULADA, UMA MÁQUINA DE FAZER GOLS. #CanoDay pic.twitter.com/vd7s0ICiD6 — ◤✠◢ Léo Claudino (@leoclaudino) January 2, 2021