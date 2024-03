Famalicão x Boavista: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (04/03) pelo Campeonato Português

Famalicão x Boavista disputam hoje, segunda-feira (04/03), a 24° rodada do Campeonato Português. O jogo começará às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal 22 de Junho, Vila Nova de Famalicão, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Famalicão x Boavista ao vivo?

A partida entre Famalicão x Boavista será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como Famalicão x Boavista chegam para o jogo?

Famalicão é o 10° colocado do Campeonato Português com 6 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 23 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Boavista ocupa a 12° posição e acumula 6 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 30 gols marcados e 44 gols sofridos. Nas últimas rodadas, a equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Famalicão x Boavista: prováveis escalações

Boavista: Gonçalves; Agra, Abascal, Sasso, Ferreira; Makouta; Lourenço, Pérez, Reisinho, Watai; Bozenik.

Famalicão: Júnior; Nathan, De Haas, Mihaj, Moura; Topic, Lacoux; Sorriso, Sá, Chiquinho, Araújo.

FICHA TÉCNICA

Famalicão x Boavista

Campeonato Português

Local: Estádio Municipal 22 de Junho, Vila Nova de Famalicão, Portugal

Data/Horário: 04 de março de 2024, 17h15