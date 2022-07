Faltando poucas horas para o Re-Pa do Brasileirão, movimentação ao redor do Baenão é tranquila

Faltando poucas horas para o início do clásico Re-Pa, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, a movimentação ao redor do estádio Baenão é tranquila. A partida está marcada para começar às 17h deste domingo (3).

De acordo com a Polícia Militar, nenhum incidente foi registrado aos redores do Baenão. Alguns pontos de engarrafamento existem nas imediações do estádio - avenida Almirante Barroso e avenida Romulo Maiorana -, mas sem maiores problemas.

Dentro do estádio, o clima também é de tranqulidade. Os torcedores passam pelas catacras e já se acomodam em um dos quatro setores do Baenão.

A partida entre Remo e Paysandu, além da cobertura completa dos momentos pré e pós-jogo, tem transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com.