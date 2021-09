Falta pouco: Jacaré precisa apenas de empate para carimbar vaga nas oitavas da Série D

O Paragominas enfrenta o São Raimundo-RR neste domingo (19), às 17h, no estádio Flamarion Vasconcelos, o “Canarinho”, em Roraima, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Brasileirão. Por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, dentro de casa, o Jacaré possui a vantagem do empate para conquistar a classificação para as oitavas de final da competição.

Antes de chegar na fase dos mata-matas, o Paragominas tinha terceira melhor campanha do Grupo A2 da Série D. De acordo com o atacante Paulo Rangel, a expectativa é de que a partida seja bastante disputada, já que o "Mundão" é forte dentro de casa. Apesar disso, Rangel afirma que o Jacaré vai em busca da classificação.

“As expectativas são as melhores possíveis. Sabemos que será um jogo muito difícil, que eles [São Raimundo] tem um grupo muito forte dentro de casa, mas o nosso está focado. Trabalhamos bem durante a semana e estamos em uma crescente dentro da competição. O grupo está focado em fazer um grande jogo e, se Deus nos abençoar, sairemos de lá com a classificação e daremos mais um passo para o nosso objetivo, que é o acesso”, comentou.

A partida entre São Raimundo e Paragominas ocorre neste domingo (19), às 17h, no estádio Flamaion Vasconcelos, em Boa Vista-RR.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Caio Maia, repórter do Núcleo de Esportes)