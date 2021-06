Facebook fecha parceria com oito clubes brasileiros para exibir vídeos exclusivos

A partir desta semana, os fãs do futebol brasileiro poderão assistir a conteúdos exclusivos de oito dos principais clubes do país no Facebook Watch. Neste ano, Flamengo e Fluminense se uniram ao Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco para trazer mais de dois mil vídeos ao Facebook.

Os vídeos serão publicados ao longo da temporada 2021 do Campeonato Brasileiro e os torcedores poderão assistir e acompanhar clipes de seu time do coração em treinos, entrevistas exclusivas, bate-papos com os jogadores, bastidores das partidas, entre outros formatos.

Juntos, esses clubes somam mais de 46,4 milhões de seguidores no Facebook, têm mais de 742 milhões de visualizações em vídeos e mais de 285 milhões de interações em suas páginas na plataforma.

- Nosso objetivo é desenvolver, junto com os clubes, projetos que engajem suas torcidas. Queremos que, além da conexão com o fã, nossos parceiros possam expandir sua receita e seus negócios em nossa plataforma - conta o gerente de parcerias esportivas do Facebook no Brasil, Pitter Rodriguez.

A criação e desenvolvimento do projeto é da LiveMode que, pelo segundo ano consecutivo, será também responsável pelo gerenciamento da produção dos vídeos pelos clubes. Em 2020, o Facebook, em parceria com os clubes brasileiros e a LiveMode, trouxe 800 vídeos exclusivos para os fãs de futebol na plataforma.

- Estamos animados com a renovação e com o crescimento do projeto. Acreditamos muito que a união dos Clubes vai sempre ser importante para alcançar resultados e produzir conteúdos muito significativos, como já ficou provado no ano passado. O empenho e a iniciativa do Facebook foram fundamentais para a plataforma abrigar o maior projeto digital do futebol brasileiro - comenta Guilherme Lenz Cesar, diretor da LiveMode.