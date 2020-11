Fabíola Andrade acalma fãs e diz que saída do 'SporTV News' edição manhã é temporária

A apresentadora Fabíola Andrade tranquilizou os fãs e explicou nas redes sociais a saída momentânea da edição manhã do programa "SporTV News" da grade do canal. Fabíola justificou que o aumento no número de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro forçou a emissora a modificar programas e fazer um remanejamento de suas equipes.

- Oi queridos e queridas, vocês têm mandado mensagens a semana toda perguntando: 'Cadê o SporTV News da manhã?'. Eu resolvi gravar esse vídeo para poder dar uma satisfação. Os números de casos de Covid no Rio de Janeiro têm aumentado absurdamente, progressivamente e assustadoramente. A nossa do esporte da Globo no Rio está super reduzida, então o SporTV News teve que sair do ar temporariamente - disse Fabíola em vídeo gravado em sua conta no Instagram.

Apesar de afirmar que o programa não sairá do canal, ela não deu prazo para o retorno.

- A gente precisou fazer um remanejamento das equipes para o canal continuar ao vivo o máximo de tempo possível, mas o SporTV News sai do ar temporariamente. Ele não acabou, não vai sair da grade. Em breve a gente vai estar de volta - completou.