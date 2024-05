Exercícios com eletroestimulação chegam à Belém e se tornam opção para mães no puerpério

Todas as mulheres que se tornam mães, vivem alegrias e dificuldades desde o nascimento de um filho. No puerpério, período após o parto até que o organismo da mulher volte às condições normais, a adaptação a uma rotina é mais árdua, e encontrar tempo para se exercitar, com um bebê pequeno, pode ser trabalhoso.

Uma alternativa para auxiliar as mães que estão tentando associar exercícios físicos à rotina são os exercícios com eletroestimulação muscular (EMS). O método chegou à Belém recentemente e é realizado por meio de estímulos de baixa frequência, trazendo resultados significativos em sessões que duram em torno de 20 minutos.

Para a médica dermatologista Sarah Brasil, que é mãe de duas meninas, incluindo a pequena Elisa, que nasceu em fevereiro deste ano, a prática da EMS foi um achado que se encaixou perfeitamente na rotina de cuidar das filhas e realizar atendimentos em seu consultório. Na academia E-Fit, na capital paraense, ela consegue agendar a prática conforme a necessidade.

“Conheci por meio das mídias sociais e indicação médica. Iniciei no segundo mês pós-parto, com treinos duas vezes na semana, atendimento personalizado para os meus objetivos e encurtar tempo para retorno a rotina de trabalho. Afinal, além de filhas, como médica dermatológica, possuo pacientes que também aguardam o meu retorno ao consultório o mais breve possível”, contou.

“Tenho hora agendada e como o treino tem duração de apenas 25 minutos, foi facilmente integrado à minha nova rotina, permitindo-me ter tempo para outras tarefas importantes, como cuidar da minha primeira filha, da minha nova bebê e ainda atender minhas pacientes. Esse tempo mais curto torna mais viável encontrar uma janela durante o dia para me exercitar, mesmo quando a agenda está ocupada. Além disso, o treino curto está sendo menos desgastante, o que é especialmente benéfico durante esses primeiros meses após o nascimento dele”, completou.

Segundo a médica, os benefícios da prática de exercícios com a eletroestimulação são inúmeros, os quais ela sentiu desde o início, portanto recomenda para todas as mães que estão no puerpério.

“Notei a redução das medidas observadas nas roupas, melhora da tonificação da musculatura, e melhora da retenção de líquidos, me sinto mais desinchada. Além de ter auxiliado na recuperação rápida da forma para retorno à rotina de trabalho; melhora da diástase abdominal em decorrência da gestação e parto; melhora da postura; melhora das dores nas costas; melhora do bem-estar e disposição; e melhora da incontinência urinária e função sexual por fortalecer o assoalho pélvico”, apontou.

diadasmãesesp A médica Sarah Brasil e a filha recém-nascida, Elisa (Claudio Pinheiro / O Liberal) A médica Sarah Brasil e o personal Arthur Conduru (Claudio Pinheiro / O Liberal) (Claudio Pinheiro / O Liberal) (Claudio Pinheiro / O Liberal) (Claudio Pinheiro / O Liberal) (Claudio Pinheiro / O Liberal) (Claudio Pinheiro / O Liberal)

VEJA MAIS

Preparador aponta aumento na procura

O preparador físico Arthur Conduru, que auxilia Sarah na prática, na academia E-Fit, explica que a procura pelo método tem aumentado não só por ser uma proposta inovadora, mas pelos benefícios estarem além dos físicos.

“A procura aumentou principalmente por se tratar de uma metodologia inovadora, que tem proposta de potencializar resultados, além de liberar hormônios como a endorfina e serotonina que proporcionam sensação de bem-estar”, explicou.

Segundo ele, o valor para quem busca a eletroestimulação varia, dependendo da necessidade de cada pessoa, apesar da recomendação da prática ser realizada de duas a três vezes na semana, para mulheres a partir dos 14 anos.

“O valor financeiro compensa, pois nossa proposta é de treinamento personalizado. A EMS está indicada para todas as mulheres, desde as mulheres sem gravidez anterior, primigestas e multigestas”, finalizou.