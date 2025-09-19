Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. Pedro Garcia e Bruna Dias 19.09.25 12h56 As camisas que serão leiloadas na campanha foram usadas por três jogadores católicos. (Imagem/Divulgação) O Vasco da Gama foi pioneiro mais uma vez ao se tornar o primeiro clube de fora do Pará a homenagear Nossa Senhora de Nazaré com uma camisa oficial da festividade. Conforme apurado com exclusividade pela redação de O Liberal, o clube promoverá uma ação inédita: as camisas usadas pelos jogadores durante o ensaio fotográfico de apresentação serão autografadas e leiloadas, e o valor arrecadado será destinado às obras da Basílica de Nazaré. As camisas que serão leiloadas na campanha foram usadas por três jogadores católicos, que são pilares do time do Vasco desde que assumiram a titularidade do time Cruzmaltino: o goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. VEJA MAIS Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém Círio 2025: camisa da Tuna Luso é eleita a mais bonita em enquete no Instagram de O Liberal Neste ano, Tuna, Remo, Paysandu e Vasco lançaram mantos em celebração ao Círio de Nazaré Sucesso de vendas A camisa tem sido um sucesso de vendas. Além de esgotar o primeiro lote em Belém, todas as lojas do Vasco já solicitaram novos pedidos, e muitos torcedores garantiram a compra ainda na pré-venda, segundo apuração. Os próprios jogadores também aprovaram a camisa, e alguns chegaram a pedir para família e amigos. O primeiro lote das camisas, disponibilizado na Lojinha do Círio, esgotou em menos de um dia após o lançamento, que ocorreu ontem (16), às 20h. Com o valor de R$ 199, todas as peças disponíveis para o evento rapidamente sumiram do site lojinhadocirio.com.br, mostrando a força do torcedor do Gigante da Colina na capital paraense. Um novo lote de camisas do Vasco é aguardado pela diretoria do Círio de Nazaré, mas ainda sem previsão de chegada a Belém. Por outro lado, o clube carioca disponibilizou as camisas nesta quarta-feira (17) para seus sócios-torcedores. A partir do dia 1º de outubro, as camisas serão comercializadas diretamente nas lojas oficiais do Vasco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes Vasco futebol Círio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Português Rio Ave x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/09) pela Liga Portugal Rio Ave e Porto jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 19.09.25 15h15 Campeonato Espanhol Betis x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) por La Liga Betis e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 19.09.25 15h00 Série A italiana Lecce x Cagliari: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/09) pelo Campeonato Italiano Lecce e Cagliari jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 19.09.25 14h45 Campeonato Alemão Stuttgart x St. Pauli: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) pela Bundesliga Stuttgart e St Pauli jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 19.09.25 14h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão 19.09.25 9h02 Futebol Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. 19.09.25 11h35 ESPORTES Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém 19.09.25 8h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 19.09.25 7h00