Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré

O Vasco da Gama foi pioneiro mais uma vez ao se tornar o primeiro clube de fora do Pará a homenagear Nossa Senhora de Nazaré com uma camisa oficial da festividade. Conforme apurado com exclusividade pela redação de O Liberal, o clube promoverá uma ação inédita: as camisas usadas pelos jogadores durante o ensaio fotográfico de apresentação serão autografadas e leiloadas, e o valor arrecadado será destinado às obras da Basílica de Nazaré.

As camisas que serão leiloadas na campanha foram usadas por três jogadores católicos, que são pilares do time do Vasco desde que assumiram a titularidade do time Cruzmaltino: o goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti.

Sucesso de vendas

A camisa tem sido um sucesso de vendas. Além de esgotar o primeiro lote em Belém, todas as lojas do Vasco já solicitaram novos pedidos, e muitos torcedores garantiram a compra ainda na pré-venda, segundo apuração. Os próprios jogadores também aprovaram a camisa, e alguns chegaram a pedir para família e amigos.

O primeiro lote das camisas, disponibilizado na Lojinha do Círio, esgotou em menos de um dia após o lançamento, que ocorreu ontem (16), às 20h. Com o valor de R$ 199, todas as peças disponíveis para o evento rapidamente sumiram do site lojinhadocirio.com.br, mostrando a força do torcedor do Gigante da Colina na capital paraense.

Um novo lote de camisas do Vasco é aguardado pela diretoria do Círio de Nazaré, mas ainda sem previsão de chegada a Belém. Por outro lado, o clube carioca disponibilizou as camisas nesta quarta-feira (17) para seus sócios-torcedores. A partir do dia 1º de outubro, as camisas serão comercializadas diretamente nas lojas oficiais do Vasco.