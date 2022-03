Exames de atacante morto em queda de avião apontam que morte foi causada por intoxicação

Após três anos da morte do atacante argentino Emiliano Sala, exames mostram que o atleta sofreu uma intoxicação instantânea após a queda do avião em que estava no mar entre a França e o País de Gales. A causa seria um problema no sistema de exaustão que teria sido detectado antes da queda da aeronave.

"Nós simplesmente não podíamos acreditar, não podíamos aceitar. Foi tão chocante para nós como uma família. Mesmo agora, não podemos acreditar e nunca vamos realmente acreditar", disse Dario, irmão mais novo do atleta. "Para mim, meu irmão sempre foi o melhor, o maior, mesmo antes de se tornar um jogador de futebol profissional e vir para cá. Ele era meu irmão", completou.

O acidente "poderia ter sido evitado", informou o promotor do Tribunal de Dorset Coroner, Daniel Machover. "Todos ainda sem acreditar", relatou

O problema teria sido responsável por provocar os níveis letais de monóxido de carbono na cabine do avião, onde estavam o atleta e o piloto David Ibbotson, que não teve seu corpo encontrado no Canal da Mancha. No sangue de Sala foram encontrados uma saturação de monóxido de carbono na ordem de 58%, o que teria provocado uma intoxicação grave.

