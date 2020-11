Ex-Paysandu e carrasco bicolor na Copa Verde, técnico é contratado pelo Fortaleza

O treinador Marcelo Chamusca não comanda mais a equipe do Cuiabá, ele recebeu e aceitou a proposta do Fortaleza, que vai pagar sua multa rescisória por quebra de contrato. Além do treinador, o auxiliar técnico Caio Autori e o preparador físico Roger Gouveia também deixam a equipe mato-grossense.

http://