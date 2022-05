Ex-Remo perde pênalti e Náutico é bicampeão pernambucano com paraense e ex-atacante do Paysandu

O Náutico-PE ficou com o título pernambucano ao vencer o Retrô-PE, no tempo normal por 1 a 0 e também nas penalidades pelo placar de 4 a 2, neste sábado (30), na Arena Pernambuco. O volante ex-Remo, perdeu uma das penalidades para o Retrô e dois jogadores com passagens pelo Paysandu comemoraram o título.

ASSISTA

A partida ficou marcada pela expulsão do meia Jean Carlos, do Náutico, que foi expulso por aplicado uma cotovelada no adversário. Após receber o cartão vermelho, ele partiu para cima da árbitra Deborah Cecília e precisou ser contido pelo volante Gelson, ex-Remo, que acabou sendo agredido por Jean.

VEJA MAIS

Após a vitória por 1 a 0, o Náutico devolveu a derrota sofrida no meio da semana no Estádio dos Aflitos e o campeonato foi decidido nas penalidades. Pelo lado do Náutico Camutanga errou, porém, pelo Retrô, Pedro Costa e o volante Charles, que jogou no Remo e conquistou o acesso para a Série B em 2020, acabaram parando no goleiro Lucas Perri.

Jogador atuou em mais de 30 partidas com a camisa do Leão Azul em 2020 (Samara Miranda / Remo)

Pelo lado do Náutico, o atacante Robinho, ex-Paysandu sagrou-se campeão. Outro que fez a festa com o título é o atacante paraense Leandro Carvalho, cria da base do Paysandu. O técnico Roberto Fernandes, com passagens pela dupla Re-Pa também comemorou a conquista pelo Timbu.