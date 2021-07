Ex-Remo, meia paraense Reis fala sobre adaptação e traça metas na Ásia

Após fazer uma temporada com estatísticas a seu favor no ano passado, tendo 55 partidas e 17 gols, Reis se transferiu para o Gwangju FC, na Coreia do Sul. Ao contrário de muitos brasileiros que optam pelo mercado português devido à facilidade do idioma, o atacante falou que já se acostumou com a comunicação, comida e outras diferenças em relação ao nosso país. Além disso, o jogador destacou de uma forma positiva o que esta vivenciando na carreira.

- A adaptação aqui tem sido muito boa. Culinária e idioma já não são problemas como antes, estou fazendo amizades também. É um desafio na minha vida, mas estou sabendo lidar bem com tudo isso e curtindo cada momento dessa experiência incrível. Estou feliz também e motivado para fazer uma grande temporada - ponderou .

Questionado sobre seu retorno ao Brasil em breve, Reis brincou e falou que voltaria apenas para uma situação.

- Não pretendo voltar por agora, se for retornar será apenas para férias (risos). Tenho dois anos de contrato com Gwangju FC e pretendo cumprir. É um clube muito organizado e é difícil de vermos isso nos dias atuais - afirmou.+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Acostumado a jogar a Série B no Brasil, Reis concluiu falando sobre a competição e o equilíbrio. Para o atacante, os clubes têm que fazer além do que fizeram no passado com títulos e glórias.

- É uma Série B peculiar. Esse ano está muito difícil, com grandes times, porém, não acredito que esses gigantes terão caminho fácil. Pode ser que suba um ou dois, mas não creio que tenha espaço para todos. É uma competição que apenas tradição não joga. Quem quiser subir terá que mostrar dentro de campo - finalizou.