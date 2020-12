Ex-Remo e Treze-PB, Márcio Fernandes é o novo técnico do Vila Nova

O Vila Nova agiu rápido e contratou o técnico Márcio Fernandes, de 58 anos, para comandar o time no restante da Série C. Ontem, o time demitiu Bolívar após derrota para o Ituano na estreia da segunda fase da competição.

🤝 DE VOLTA! Campeão da Série C pelo Vila Nova em 2015, o técnico Márcio Fernandes é o novo comandante colorado para o restante da competição deste ano.



Bem-vindo novamente a sua casa, professor!#TIMEDOPOVO pic.twitter.com/N1OkTi0qZO — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) December 16, 2020

Essa é a segunda passagem dele pelo Tigrão. Em 2015, Marcio Fernandes conseguiu o acesso para a Série B e o título brasileiro da Série C. Ele foi apresentado ao elenco após o treino desta quarta-feira e vai ter que correr contra o tempo.

Amanhã, a delegação viaja para Recife, onde vai enfrentar o Santa Cruz, no sábado, às 17 horas, no Arruda. A partida é válida pela segunda rodada do quadrangular e o Vila Nova precisa vencer se quiser subir de posição no grupo C. Atualmente, o Vila é o último colocado.

Marcio Fernandes foi treinador do Remo ano passado. Ele somou ao todo 28 jogos à frente do Leão - 10 vitórias, 13 empates e 5 derrotas - e conquistou o Parazão de 2019. Saiu após o Remo não passar de fase na Série C de 2019.

Marcio Fernandes ainda teve passagens pelo Aparecidense-GO, Linense, XV de Piracicaba e Joinville. Neste ano, comandou o Treze durante a Série C e não conseguiu evitar o rebaixamento do time paraibano.