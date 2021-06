Ex-Remo e Paysandu, Leandro Cearense é confirmado como reforço do Castanhal

O atacante Leandro Cearense foi confirmado como o novo reforço do Castanhal para a disputa da Série D. Como informado pela equipe de O Liberal na última semana, o jogador de 36 anos, que é natural de Castanhal (PA), já havia acertado as bases salariais com o Japiim da estrada.

Leandro Cearense estava atuando pelo São Paulo Crystal-PB pelo Campeonato Paraibano. Pela equipe do Nordeste foram nove partidas e dois gols.

Cearense fez sucesso vestindo as camisas do Remo e do Paysandu, além do Cametá. O atacante é rodado no futebol brasileiro e já atuou Vila Nova-GO, Cuiabá-MT, Nacional-AM, Água Santa-SP, ABC-RN, Novo Hamburgo-RS, Vila Nova-MG, ASA-AL e Moto Club-MA