Ex-presidente da Chapecoense, Luiz Valentim Morello morre aos 75 anos

Luiz Valentim Morello, ex-presidente da Chapecoense e figura ligada de uma forma geral ao esporte na cidade de Chapecó, morreu na madrugada dessa segunda-feira (23) em Santa Catarina.

Segundo informação do 'Portal Pinzón', ele faleceu em sua residência, onde recebia cuidados médicos e estava próximo à família, devido ao quadro de Covid-19 agravado por comorbidades.

Morello comandou o Verdão do Oeste em 1984 e fortificou seus laços com a área esportiva da cidade ao exercer a função de Secretário de Esportes (dentre várias outras associações e entidades ligadas ao esporte) além de supervisionar a equipe de vôlei onde firmou uma parceria junto a Chape.

- Diante da triste perda, a Chapecoense, em nome da sua diretoria, expressa os mais sinceros sentimentos e deseja força à família para enfrentar a situação tão difícil.

Além da Chapecoense, Luiz Valentim também possui em seu currículo ligação com outro clube importante do cenário nacional, o Internacional, por onde passou como assessor de finanças justamente nos anos dos dois primeiros títulos nacionais do clube gaúcho: 1975 e 1976.