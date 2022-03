Ex-Paysandu 'relembra' momento eternizado de Kobe Bryant e ameaça jogar bola em adversário; vídeo

Emprestado pelo Paysandu ao Água Santa, clube do Campeonato Paulista, o goleiro Victor Souza protagonizou um momento de provocação no estadual. Victor provocou um jogador do Santo André e ameaçou jogar a bola no atleta adversário, no empate em 1 a 1 entre as equipes. Assista ao momento:

A jogada de Victor Souza relembrou um momento do ala-armador estadunidense Kobe Bryant, então no Los Angeles Lakers, que foi provocado da mesma forma na NBA, em março de 2010.

Na ocasião, Kobe Bryant sequer piscou ao ser ameaçado com uma bolada do ala Matt Barnes, que estava no Orlando Magic. Dois anos depois, Kobe e Barnes jogaram juntos nos Lakers. Kobe morreu em fevereiro de 2020, vítima de um acidente de helicóptero.