Ex-Paysandu, diretor executivo é demitido em reformulação do Vasco-RJ

A fase negativa do Vasco da Gama-RJ no Brasileirão Série A trouxe consequências na estrutura cruz-maltina e sobrou até para um ex-Paysandu. O diretor executivo de futebol André Mazzuco foi dispensado pelo clube, junto da comissão técnica liderada pelo treinador português Sá Pinto.

André Mazzuco estava no clube de São Januário desde junho de 2019. Após a chegada e algumas mudanças no elenco, o Vasco conseguiu se salvar, terminando o Brasileiro na 12ª posição. Antes, Mazzuco estava no Paraná, onde esteve de dezembro de 2018, até ir para o Vasco.

Mazzuco fez parte da diretoria bicolor em 2017 e 2018 (Fernando Torres/Ascom Paysandu)

Paysandu

No Paysandu, André Mazzuco foi o diretor executivo de abril de 2017 até agosto de 2018, quando em comum acordo acertou a sua saída do clube, que estava à beira da zona de rebaixamento da Série B e, no fim do ano, caiu para a Terceirona.

Ainda assim, a passagem de André Mazzuco contou com a conquista da Copa Verde de 2018, além de ter contribuído no título estadual 2017 (o último antes da conquista deste ano). Além disso, alcançou a permanência do Papão na Série B 2017.

Confira a nota divulgada pelo Vasco:

O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ricardo Sá Pinto não é o mais o técnico da equipe profissional. Junto com ele, deixam o Clube o auxiliar técnico Rui Mota, o preparador físico Miguel Moreira, o analista de desempenho Igor Dias e o Diretor de Futebol André Mazzuco.

A decisão de reformular a comissão técnica foi tomada após entendimento entre o Presidente da Diretoria Administrativa, Alexandre Campello, o Vice de Futebol, José Luiz Moreira, e o próximo presidente da Diretoria Administrativa, Jorge Salgado.