Ex-jogador do Vasco é preso em Maceió suspeito de assaltar vestido de policial civil

O ex-jogador Adriano Barbosa da Silva, de 34 anos, foi preso na manhã deste domingo em Maceió por ser suspeito de realizar assaltos vestido de policial civil no interior de Alagoas. De acordo com o portal UOL, o ex-atleta revelado pelo Vasco da Gama em 2008 e mais dois suspeitos foram identificados por uma vítima após um furto em Belém (AL).

A Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic) informou que os três foram presos em operações nesta manhã e encaminhados para a sede da divisão. Em seguida, os suspeitos seguiram para o Sistema Prisional Alagoano.

Adriano Barbosa da Silva, também conhecido como Adrianinho, surgiu nas categorias de base do Vasco em 2005 e continuou com os Cruzmaltinos até 2008, quando foi vendido para o CRB. Desde então, o ex-atleta fez uma carreira no estado de Alagoas, onde também atuou pelo CSA, Coururipe, União e CSE.

Aposentado do futebol profissional e vivendo em Maceió desde 2018, Adrianinho também é investigado por homicídio e outros crimes no estado. A Polícia Civil também liberou um vídeo onde três homens identificados como os suspeitos realizam um assalto vestidos de policiais.