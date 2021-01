Ex-jogador do Remo sofre acidente de moto e é internado em UTI em Marabá

O ex-meia Thiago Marabá, que teve passagem pelo Remo em 2011 e por outros clubes do futebol paraense, sofreu um acidente de moto no último domingo (10), em Marabá, sudeste paraense. Segundo informações da imprensa local, o ex-atleta de 34 anos está na UTI do Hospital Regional Público do Sudeste, na mesma cidade em que se acidentou.

Ainda de acordo com as notícias locais, Thiago teve um traumatismo craniano. Apesar de até estar reagindo bem aos cuidados médicos, o estado de saúde do ex-jogador do Leão é grave.

Natural de Marabá, Thiago Nascimento Barbosa, o Thiago Marabá, foi atleta profissional entre 2004 e 2018. Além do período no Remo, enquanto jogador defendeu as cores de um dos clubes do município, o Águia, e outros times paraenses, como o Gavião Kyikatêjê, o Parauapebas e o São Francisco, além de agremiações de fora do Estado.