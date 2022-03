Ex-jogador de Remo e Paysandu avança sobre fotógrafo por interferência em jogo;vídeo

O experiente atacante Thiago Potiguar, com passagens por Paysandu e Remo, também é conhecido por sua espontaneidade na fala, o famoso ‘sem papas na língua’. Aos 36 anos, o atleta mostra que mantém a personalidade que o tornou um dos jogadores mais ‘autênticos’ a vestirem os uniformes azul marinho e azul celeste. Desta vez, o novo episódio envolvendo o atleta aconteceu na partida entre Potyguar, de Currais Novos, e Potiguar, de Mossoró.

O atacante, que defende o Potyguar Seridoense, se envolveu numa discussão ao final do empate por 2 a 2, quando questionou a validação de um lance, que resultou na marcação de um pênalti, convertido pelo adversário. O lance envolveu o árbitro Tarcísio Flores, que teria marcado a penalidade após receber uma fotografia feita pelo membro da assessoria do Potiguar, e, assim, caracterizado interferência externa.

O pior de tudo ainda estava por vir. Ao final da partida, Potiguar, o atacante, concedeu entrevista para uma emissora da cidade de Currais Novos, onde nitidamente não se conformava com a interferência. O jogo era válido pelo Campeonato Potiguar. Para o repórter, o atleta disse que o ocorrido em questão não era justo.

"Fico triste pela situação. Nós trabalhamos três meses para chegar um cara e tirar o nosso trabalho. Nós temos confiança que fizemos um bom trabalho. Muitos falam que eu reclamo, sou chorão, mas quando eu reclamo é porque eu vejo que as coisas precisam estar certas. Não existe um pênalti desses", lamentou.

No entanto, após visualizar o possível causador da irregularidade, Potiguar não se intimidou e passou a apontar para o fotógrafo, que se aproximou do atleta em direção ao vestiário. Inconformado, Thiago Potiguar partiu para cima do suspeito, desferindo empurrões e palavras, sendo contido em seguida por outros membros da assessoria do Potiguar.

Através das redes sociais, a Federação Norte-Rio-Grandense (FNF) negou o ocorrido. Veja o momento em que Potiguar parte para cima do suposto ‘X-9’.