Ex-auxiliar de Mourinho fala sobre problemas no United e revela clima tenso no vestiário

O ex-auxiliar de José Mourinho, Ricardo Formosinho, revelou problemas nos bastidores e as dificuldades que encontrou no Manchester United. Em entrevista à 'Record', não citou nomes de jogadores, mas reclamou do comportamento de alguns.

- Não vou citar nomes, mas tivemos muitos problemas. Um deles foram os jogadores que saíram de férias normalmente e chegaram campeões mundiais. Era muito difícil viver neste clima de tensão.

Na temporada em que José Mourinho foi demitido, Paul Pogba venceu a Copa do Mundo com a França, em julho de 2018.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE

Para Formosinho, a equipe também sentiu falta da referência de Zlatan Ibrahimovic.

- No ano passado perdemos um grande homem e um líder de vestiário: Zlatan Ibrahimovic. Ele era uma referência insubstituível. Nós realmente sentimos muito a falta dele.

Ele também comentou sobre a troca de treinador e a melhora no futebol do United.

- A princípio sim, é normal como consequência imediata da mudança. Os jogadores perceberam que era uma lufada de ar fresco, queriam agradar ao novo treinador, mas não demorou muito para ver que o problema era mais complicado do que mudar de treinador. A verdade é que a equipe não era melhor que a que deixamos lá. E continuam sem vencer.