Tuna: ex-Paysandu é contratado e goleiro Evandro Gigante ganha ‘sombra’

O goleiro Gabriel Bubniack, 23 anos, que passou pelo Paysandu há três anos, está de retorno ao futebol paraense. Foi contratado pela Tuna Luso.

Ele já está em Belém e vai ser apresentado oficialmente pelo clube luso.

Bubniack, revelado nas divisões de base do Coritiba-PR, passou pela Seleção Brasileira na disputa do Mundial Sub-17 nos Emirados Árabes Unidos no ano de 2013.

Na Curuzu, entre os anos 2017/2018, ele foi reserva de Marcão e Emerson. Ano passado esteve no São Joseense da cidade de São José dos Pinhais – PR.

Na Tuna, em busca do seu espaço, vai brigar pela posição com Evandro Gigante, cujas atuações estão sendo reavaliadas pela comissão técnica. No jogo contra o Independente, Evandro falhou claramente no segundo gol do Galo.