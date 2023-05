EUA x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (30/05) pela Copa do Mundo Sub-20

As equipes Estados Unidos x Nova Zelândia disputam nesta terça-feira (30/05) as oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir EUA x Nova Zelândia ao vivo?

A partida EUA x Nova Zelândia poderá ser assistida pelo serviço de streaming FIFA+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como EUA x Nova Zelândia chegam para o jogo?

Na fase de grupos, os Estados Unidos da América lideraram o Grupo B e acumularam 3 vitórias e 6 gols marcados.

Nova Zelândia ficou na 3° posição do Grupo A com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 3 gols marcados e 7 gols sofridos.

Prováveis Escalações

EUA: Slonina; Wiley, Craig, Wynder, Gomez; McGlynn, Edelman, Vargas; Cowell, Yapi, Paredes. Técnico: Michael Anthony Varas.

Nova Zelândia: Sims; Raj, Surman, Linder; Jarvie, Conchie, Manuel, Karunaratne, Supyk; Garbett, Colloty. Técnico: Darren Bazeley.

FICHA TÉCNICA

Estados Unidos x Nova Zelândia

Copa do Mundo Sub-20

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina

Data/Horário: 30 de maio de 2023, 14h30