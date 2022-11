Eternos rivais fora de campo, Irã x Estados Unidos duelam por uma vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Os inimigos geopolíticos Estados Unidos e Irã, estão no mesmo grupo na Copa do Mundo do Catar 2022. As seleções se enfrentam nesta terça-feira (29), às 16h, no Estádio Al Thumama, em partida que defira o rumo das duas equipes no Mundial.

As seleções já se enfrentaram na Copa do Mundo de 1998, que foi disputada na França. A partida terminou com a vitória do Irã, pelo marcador de 2 a 1. Agora, 24 anos depois, os dois países voltam a se encontrar em um Mundial e em partida decisiva.

A Seleção do Irã atualmente ocupa a vice-liderança do grupo B com três pontos conquistados já a Seleção Americana está logo atrás, com dois pontos, na segunda colocação. Quem vencer avança para as oitavas de final. Caso ocorra um empate, quem pode garantir a vaga na outra fase é a Seleção Iraniana, desde que o País de Gales não vença a Inglaterra, que duelam no outro jogo da chave. O Irã não terá o jogador Alireza Jahanbakhsh, que cumprira suspensão, após ter levado dois cartões amarelos.

Para os Estados Unidos o empate não serve. A equipe americana ainda não venceu na Copa do Mundo do Catar, foram dois com dois empates, 1 a 1 contra o País de Gales, na estreia do Mundial e depois um 0 a 0 contra a Inglaterra. O selecionado dos Estados Unidos não terá desfalques para a partida.

FICHA TÉCNICA

Data: 29.11.2022

Horário: 16h

Local: Estádio Al Thumama

IRÃ: Alireza Beiranvand; Sadegh Moharrami, Hossein Kanaanizadegan, Majid Hosseini, Ehsan Hajsafi; Ahmad Nourollahi, Saeid Ezatolahi, Omid Ebrahimi; Alireza Jahanbakhsh, Karim Ansarifard, Mehdi Taremi. Técnico: Carlos Queiroz

ESTADOS UNIDOS: Matt Turner; Sergino Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Yunus Musah, Weston McKennie; Christian Pulisic, Josh Sargent, Timothy Weah. Técnico: Gregg Berhalter