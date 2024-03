Estudo contratado pela CBF sobre manipulação de partidas inclui jogos de Tuna e Águia; veja

O relatório anual da Sportradar, contratada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para monitorar partidas, identificou 15 jogos suspeitos de manipulação em competições organizadas pela confederação em 2023. Segundo o documento divulgado nesta segunda-feira (4), esse número representa uma redução de 29% em relação ao ano anterior.

Entre os jogos listados, destaca-se a vitória por 2 a 0 do Londrina sobre o Tombense, em maio do ano passado, pela Série B do Brasileiro. Além disso, há um jogo da Copa Verde, e todos os outros ocorreram na Série D. A citação dos clubes paraense, Tuna Luso e Águia de Marabá, foram feitas a partir de jogos contra o mesmo adversário, o São Francisco-AC.

Aliás, o clube acriano e o Interporto são as equipes mais frequentes nos 15 jogos suspeitos listados. O São Francisco aparece em oito partidas suspeitas - sete na Série D e uma na Copa Verde -, enquanto o Interporto está presente cinco vezes, todas em jogos pela quarta divisão nacional.

A Sportradar monitorou cerca de 9 mil partidas em 118 campeonatos nacionais e regionais. O Brasil lidera em número absoluto de jogos monitorados pela empresa suíça, devido à sua posição como o país com maior prática de futebol no mundo. Em outros países, como o Peru, foram registradas 38 suspeitas de manipulação em apenas cinco campeonatos avaliados.

Além das partidas suspeitas nas competições da CBF, foram identificadas outras possíveis manipulações em 94 jogos organizados por outras federações, não especificadas pela empresa. O comunicado sobre o relatório enfatiza que "não foram encontradas partidas suspeitas na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série C, na Copa do Brasil, Sub-20 ou na Copa do Nordeste".

A parceria entre a CBF e a Sportradar existe desde 2018, mas foi intensificada após o escândalo de manipulação revelado pela Operação Penalidade Máxima, que investigou principalmente a participação de jogadores em ações de casas de apostas. O governo busca regulamentar as apostas no país. Em novembro do ano passado, a CBF lançou a Unidade de Integridade, dedicada exclusivamente ao combate à corrupção em partidas. Também estabeleceu um convênio de cooperação com a Polícia Federal, que receberá cópias de todos os relatórios sobre casos suspeitos detectados.

Veja os jogos de campeonatos da CBF com suspeitas de manipulação em 2023:

- Tombense x Londrina - Série B

- União x Interporto - Série D

- Hercílio Luz x Aimoré - Série D

- São Raimundo x São Francisco - Série D

- São Francisco x Princesa dos Solimões - Série D

- Brasiliense x Interporto - Série D

- Tuna Luso x São Francisco - Série D

- São Francisco x Águia de Marabá - Série D

- Humaitá x São Francisco - Série D

- Trem x São Francisco - Série D

- Operário de Várzea Grande x Interporto - Série D

- Anápolis x Interporto - Série D

- São Francisco x Humaitá - Série D

- Iporã x Interporto - Série D

- Atlético Acreano x São Francisco - Copa Verde