Terceira fase da Operação Penalidade Máxima investiga mais jogos com suspeita de manipulação; veja

O Ministério Público de Goiás deflagrou nesta terça-feira (28), a terceira etapa da Operação Penalidade Máxima, que investiga a manipulação em jogos de futebol, e busca provas sobre a participação de jogadores nas partidas suspeitas de terem sido manipuladas no futebol brasileiro.

Na atual fase da Operação, serão sete partidas investigadas. São elas:

Flamengo 1 x 2 Avaí - Brasileirão Série A em 2022

Náutico 1 x 3 Sampaio Corrêa - Brasileirão Série B em 2022

Criciúma 2 x 1 Náutico - Brasileirão Série B em 2022

Goiânia 2 x 1 Aparecidense - Campeonato Goiano em 2023

Goiás 2 x 0 Goiânia - Campeonato Goiano em 2023

Nacional 2 x 1 Auto Esporte 0 Campeonato Paraibano em 2023

Sousa 4 x 0 Auto Esporte - Campeonato Paraibano em 2023

Ao todo foram 10 mandados de busca e apreensão cumpridos em Bataguassu (MS), Nilópolis (RJ), Goiânia (GO), Votuporanga (SP), Santana do Parnaíba (SP), São Paulo (SP), Campina Grande (PB) e Volta Redonda (RJ). No entanto, não houve prisões, apenas apreensões de documentos.

Resultados da Operação

Até o momento, a Operação Penalidade Máxima já resultou em punições para 12 jogadores envolvidos em esquemas de manipulações e apostas no futebol brasileiro. Os jogos da Série B foram o principal foco desde que Romário, jogador do Vila Nova-GO, foi flagrado negociando com uma organização criminosa para auxiliar na manipulação de resultados.

Além de jogadores menos conhecidos, alguns pertencentes a grandes clubes começaram a aparecer envolvidos nos esquemas, como o zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, e o atacante Alef Manga, que estava no Coritiba