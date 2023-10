Volante do Newcastle é suspenso por 10 meses após participação em esquemas de apostas

O volante do Newcastle, Sandro Tonali, foi banido do futebol por 10 meses por participação em esquemas de apostas ilegais. A decisão foi um acordo da promotoria da Federação de Futebol da Itália (FIGC) com a defesa do jogador. Com isso, ele está fora dos campos pelo restante da temporada e não deve participar da Eurocopa no próximo ano.

“O promotor da FIGC e Tonali chegaram a um acordo que eu já aprovei. O acordo consiste em uma suspensão de 10 meses, mais oito meses de atividades de reabilitação e pelo menos 16 aparições públicas”, declarou a presidente da Federação, Gabriele Gravina.

O jogador confirmou que apostou em jogos de futebol, incluindo de equipes que defendia, como Milan de Brescia, mas sempre apostando em vitórias. De acordo com seu agente, Giuseppe Riso, o volante tem problemas de vício com jogos de azar, e um dos pontos do acordo com a Federação inclui terapias para tratar o vício.

A cooperação do jogador com a investigação permitiu que a punição mínima de três anos, diminuísse para os 10 meses. De qualquer forma, ele está de fora do restante dos jogos do Newcastle na atual temporada, e apesar de Itália ainda não ter se classificado para a Eurocopa de 2024, o volante já não será uma opção para atuar na Seleção na competição.

A ação da FIGC começou após uma investigação dos promotores de Turim sobre jogadores de futebol que usavam sites ilegais para apostar em jogo. Tonali é o segundo jogador suspenso por envolvimento em esquemas de apostas, Fagioli, meio-campista do Juventus, foi o primeiro punido no recente escândalo de apostas ilegais no futebol italiano.