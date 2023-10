Barcelona vence o Shakhtar e se mantém com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões 23-24

Com a ajuda de jovens talentos, o Barcelona venceu mais uma pela Liga dos Campeões da Europa. O time espanhol bateu o Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira (25) por 2 a 1, em casa, e se isolou na ponta do seu grupo no torneio. Fermín Lopez e Ferran Torres marcaram para o Barça, enquanto que Sudakov diminuiu para os visitantes.

A vitória mantém o time comandado pelo técnico Xavi Hernández com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Com nove pontos conquistados, o time catalão lidera o Grupo H com certa vantagem, à frente de Porto e Shakhtar, que têm três pontos cada.

O jogo

Sem Lewandowski, Pedri, Raphinha e Gavi, o grande destaque do Barcelona na partida foi o meia Fermín Lopez, de 20 anos. O jovem jogador apareceu bem em várias oportunidades na entrada da área e chamou a atenção pelas finalizações. Em uma oportunidade, ele acertou a trave e Ferrán Torres completou para o gol. Em outra chance, ele mandou um chutaço no ângulo e ampliou o resultado.

Próximos compromissos

Após a vitória na Champions, o Barcelona encara o Real Madrid, o maior rival, no Estádio Olímpico, no sábado (28). Esse será o primeiro encontro oficial das equipes na temporada.