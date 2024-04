Estudiantes x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/04) pelo Argentino

Estudiantes x Boca Juniors disputam hoje, domingo (21/04), as quartas de final do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estudiantes x Boca Juniors ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, Estudiantes foi vice-líder do Grupo B com 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Boca Juniors foi o 4° colocado do mesmo grupo e somou 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos.

Estudiantes x Boca Juniors: prováveis escalações

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar; Enzo Pérez, José Sosa, Tiago Palacios; Javier Correa e Guido Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Cristian Medina, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel e Edinson Cavani. Técnico: Diego Martínez.

FICHA TÉCNICA

Estudiantes x Boca Juniors

Campeonato Argentino

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina

Data/Horário: 30 de abril de 2024, 20h