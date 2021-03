Estrela do Marseille sobre Sampaoli: 'É alguém que não conheço'

Dimitri Payet, principal jogador do Olympique de Marseille, revelou não conhecer Jorge Sampaoli, novo técnico do clube. Em coletiva de imprensa na véspera do confronto contra o Lille, o campeão do mundo pede que o argentino ajude o grupo que é o atual vice-campeão do Campeonato Francês a recuperar a auto-estima.

- Sempre há o famoso choque com a chegada de um novo treinador, mas ele é alguém que eu não conheço. Teremos uma parada rapidamente e isso permitirá que a gente se conheça. Precisamos de um treinador que nos ajude, que nos leve ao seu projeto de jogo e que nos faça vencer.

O meio-campista também não se esquivou de perguntas comparando Sampaoli a Bielsa, reforçando que não sabe como é o método de trabalho do novo comandante. O ex-técnico do Atlético Mineiro aterrissou em Marselha nesta terça-feira e deve passar por um período de quarentena antes de dirigir o novo time na beira do gramado.