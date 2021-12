Estreante e semifinalista no Parazão Feminino, Gavião tem quase todo o elenco formado por indígenas Kyikatejê

A equipe do Gavião Kiykatejê é estreante no Campeonato Paraense Feminino e, logo em sua primeira participação no torneio, garantiu vaga na semifinal após vencer o Vila Rica nos pênaltis, por 2 a 0. O próximo adversário agora é o Castelo dos Sonhos, confronto que ocorre neste domingo (5), às 15h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá.

O Gavião é formado quase que 100% por jogadoras indígenas do povo Kyikatejê. “A atleta Ana Clara, que é do estado de Tocantins, da cidade de Muricilândia, é a única branca que está no elenco do clube. Ela é a lateral-esquerda titula”, comentou Jakukrei, integrante da comissão técnica do Gavião.

Para o confronto diante da equipe do Castelo dos Sonhos, Jakukrei afirma que a expectativa é de conseguir avançar à decisão do torneio, em busca do título inédito. Para tanto, a comissão técnica tem trabalhado em cima da recuperação do elenco até a partida do domingo.

“Tivemos algumas atividades de recuperação das jogadoras que estavam com algumas dores musculares, seja por conta do jogo ou da viagem que foi bastante longa. Pela parte da tarde iremos realizar um treino com toda equipe focando o próximo confronto”, finalizou.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)