Estoril x Arouca: veja o horário e escalações do jogo hoje (15/05) pelo Campeonato Português

As equipes Estoril x Arouca disputam nesta segunda-feira (15/05) a 32° rodada do Campeonato Português. O jogo ocorrerá às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio António Coimbra da Mota, em Alcabideche, Portugal. Confira os horários e as prováveis escalações:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Estoril x Arouca?

A partida Estoril x Arouca não terá transmissão oficial no Brasil.

VEJA MAIS

Como Estoril x Arouca​​​​ chegam para o jogo?

Estoril está na 15° posição, última antes da zona de rebaixamento, com 8 vitórias, 4 empates, 19 derrotas, 26 gols marcados e 46 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória e 4 derrotas.

Arouca ocupa a 6° posição do Campeonato Português com 13 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 33 gols marcados e 35 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Estoril: Daniel Figueira; Joaozinho, Pedro Álvaro, Bernardo Vital, James Lea Siliki; João Carvalho, João Gamboa, Rafik Guitane; Carlos Eduardo, Alejandro Marqués, Tiago Gouveia.

Arouca: Ignacio Arruabarrena; Milovanov, Nino Galovic, Jerome Opoku, Mateus Correia; Ismaila Soro, Morlaye Sylla; David Simão, Alan Ruiz, Antony; Rafa Mújica.

FICHA TÉCNICA

Estoril x Arouca

Campeonato Português

Local: Estádio António Coimbra da Mota, em Alcabideche, Portugal

Data/Horário: 15 de maio de 2023, 16h15