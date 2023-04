Espanyol x Cádiz: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (21/04) pela La Liga

caso de polícia

Cuca condenado por estupro: Entenda o caso do técnico do Corinthians envolvendo abuso de adolescente

Cuca foi condenado por estupro em 1989, juntamente com dois jogadores do Grêmio, sob acusação de terem estuprado uma menina de 13 anos na Suíça. No entanto, ele nega as acusações