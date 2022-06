Esmac se prepara para encarar o Atlético-MG e técnico acredita em recuperação da equipe

A Esmac vive um momento complicado no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1. O time de Ananindeua venceu apenas uma partida na competição. Com isso, a equipe está na penúltima posição da tabela, com cinco pontos. A próxima partida, contra o Atlético Mineiro, pode ser decisiva para a permanência do clube na elite do futebol feminino.

Apesar do desafio ser muito complicado, o técnico da Esmac, Breno Cunha, acredita que o time pode buscar o resultado positivo, já que na visão dele, a equipe está evoluindo.

Segundo o treinador, o time mostrou crescimento na partida contra o Santos, no último domingo (5), que terminou 5 a 3 para o time paulista. Mas, o jogo chegou a ficar empatado em 3 a 3. Breno disse que esta partida foi uma das melhores da equipe.

“Nós estamos finalizando uma semana com grandes perspectivas. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe de camisa. No entanto, estamos vindo de duas partidas em que tivemos uma crescente muito significativa. Mesmo perdendo para o Santos, nossa equipe fez um dos maiores jogos da competição e que nos dá uma possibilidade de somar pontos dentro de casa, para que possamos lutar até o último jogo para sair da zona de rebaixamento”, declarou o treinador.

Contra o Atlético Mineiro a Esmac poderá contar com todas as suas jogadoras. Breno afirmou que o time não sofreu nenhuma baixa e que vai entrar em campo com o time que jogou contra o Santos.

Agenda

A Esmac recebe o Atlético-MG no próximo domingo (12), às 10h, no Estádio Baenão, pela 12° rodada do campeonato.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)