Esmac precisa reverter o placar para conquistar vaga para final do Parazão Feminino

Após perder a primeira partida contra o Remo por 2 a 1, a Esmac volta suas atenções para a partida deste domingo (12), às 9h30, no CT do Remo. A equipe de Ananindeua precisa reverter o placar para chegar a grande final.

Para o treinador da equipe, Mercy Nunes, a primeira partida foi frustrante, principalmente a atuação da equipe no segundo tempo.

“Para o jogo contra o Remo, estamos treinando muito forte. Não digo que foi uma surpresa, mas foi uma frustração. Nós estávamos jogando muito bem o primeiro tempo, fizemos 1 a 0, poderíamos ter feito mais dois, devido a nossa superioridade. Mas no segundo tempo nós relaxamos, nossas atletas sofreram um apagão e ainda fizemos duas substituições que fizeram com o que nosso rendimento caísse assustadoramente, já conversamos com nossas atletas que deixaram um vácuo. A nossa atleta Lora Soure estava muito abaixo do normal, pois no dia anterior estava com uma infecção intestinal e teve uma queda hídrica”, comentou.

Tanto a Lora quanto a goleira da equipe estavam com problemas de saúde na véspera do primeiro jogo. Para o jogo do próximo domingo (12), as atletas precisaram realizar acompanhamento médico. Mercy acredita que a equipe estará mais forte.

“Treinamento muito forte, todas estão focadas e vamos até o CT do Clube do Remo para surpreender a equipe e mostrar a nossa força, vamos encarar esse jogo como uma grande final. Para chegarmos até o nosso grande objetivo que é chegar na grande final do estadual”, finalizou.