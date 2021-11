Esmac perde para o Paysandu, mas elimina Bicola e avança à semifinal do Parazão Feminino

O clássico entre Esmac e Paysandu ocorreu nas quartas de final do Campeonato Paraense Feminino. A partida de volta ocorreu na tarde desta terça-feira (30), no campo 2 do Centro Esportivo da Juventude (CEJU). O Papão venceu por 2 a 1. No entanto, a Esmac se classificou pois venceu o primeiro jogo, por 4 a 1.

O primeiro tempo foi bastante pesado entre as duas equipes, com bastante faltas e sem gols. O segundo tempo começou e logo nos primeiros minutos a Esmac teve uma penalidade máxima e Lora Soure abriu o placar. O Paysandu virou o placar com gols que foram marcados por Keke e Perotes.

A Esmac se junta a Remo, Gavião e Castelo dos Sonhos nas semis. Os confrontos serão Esmac x Remo e Castelo dos Sonhos x Gavião com datas, horário e locais ainda não definidos.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Andre Gomes, repórter do núcleo de esportes)