Esmac joga contra o Tiradentes – PI pelo Brasileiro Feminino A2, na Curuzu

Já garantida na final do Parazão Feminino de 2020, a Esmac tem nesta sexta-feira (13) difícil compromisso pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol A2.

O time paraense enfrenta o Tiradentes, do Piauí, na Curuzu, na última rodada da fase classificatória do grupo A.

A equipe ananindeuense é líder com 10 pontos. As piauienses têm nove e estão em terceiro lugar na tabela.

O empate beneficia a Esmac, já o Tiradentes precisa vencer para garantir classificação.

No confronto entre as duas equipes, a Esmac ainda não perdeu para o time Amarelo da Policia Militar do Piauí.

No ano de 2018 venceu por 3 a 0 em Belém e ano seguinte empatou de 1 a 1 em Teresina.

O técnico Mercy Nunes tem atletas cansadas pelos excesso de jogos que o time vem realizando, mas garantiu que a Esmac entra com força máxima.

“Jogamos pelo empate novamente e vamos botar em campo um time competitivo. Estamos trabalhando em cima disso. É mais uma batalha e todas as possibilidades de classificação", analisa.

O jogo no estádio Leônidas Castro [Curuzu] começa 16h com arbitragem de Elaine da Silva Melo. Bandeiras de Nayara Lucena Soares e Nayara Ribeiro Costa.

Disputa

Os 36 times do Brasileiro Feminino A-2 2020 estão divididos em seis grupos com seis equipes em cada. Os jogos da primeira fase serão disputados em turno único e, ao final, os dois melhores colocados e os quatro melhores terceiros seguirão para a fase seguinte.

Os confrontos das oitavas de final serão definidos por sorteio a ser realizado na sede da CBF. As fases eliminatórias serão disputadas em formato de ida e volta, sem o critério do gol qualificado.

Portanto, em caso de empate, o classificado será conhecido nos pênaltis. As quatro equipes que chegarem na fase semifinal estarão promovidas para o Brasileirão Feminino A-1 2021.