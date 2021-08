Técnico da Esmac lamenta empate com o Red Bull Bragantino: 'Faltou pouco para uma goleada'

No último domingo (15) a Esmac empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na Curuzu, em partida válida pelo primeiro jogo da semifinal do Brasileirão A2. E a volta será realizada no próximo final de semana, duia 22, em Jarinu, às 15h, no Centro de Formação de Atletas (CFA).

O calor que fez na capital paraense atrapalhou as atletas, principalmente da equipe paulista. Segundo o técnico da Esmac, Mercy Nunes, as substituições realizadas serviram para o time de Ananindeua se manter vivo no jogo.

“As nossas adversárias sentiram o calor e com as substituições manteve e soube aguentar o calor, foram quase cinco atletas que entraram souberam resistir. Nós não conseguimos ter competência para finalizar”, comentou.

Para Nunes, a equipe paraense fez uma grande partida e faltou pouco para emplacar uma grande goleada na equipe de São Paulo , mas as chances perdidas deixaram tudo aberto para a volta.

“Fizemos uma partida muito boa, acredito que faltou pouco para darmos uma goleada, no mínimo uns 3 a 1, acho que já era de bom tamanho. Principalmente no primeiro tempo o adversário sentiu bastante o nosso calor e nós desperdiçamos várias chances de ir com uma boa vantagem para São Paulo”, afirmou.

Após cumprir suspensão por ter sido expulso, ainda contra o Real Ariquemes, o técnico da equipe de Ananindeua está de volta ao comando da equipe e com isso a Esmac estará completa para esse confronto.

“O empate está em aberto, nossa equipe viaja com todas as condições de classificação para conquistar a vitória ou até levar para os pênaltis para que possamos alcançar mais esse degrau para nossa história na competição. Estamos indo com a equipe completa, sem lesão, estamos concentrados e focados no trabalho”, finalizou.

