Escócia x Ucrânia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (01/06) pelas Eliminatórias da Copa

As equipes Escócia x Ucrânia entram em campo às 15h45 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (01/06), para disputar a semifinal da repescagem as Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida ocorre no Estádio Hampden Park, em Glasgow, Escócia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Escócia x Ucrânia ao vivo?

A partida Escócia x Ucrânia pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming Estádio TNT Sports e Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Escócia x Ucrânia chegam para o jogo?

Escócia fechou a fase anterior na vice-liderança do Grupo F das Eliminatórias, em uma sequência de 5 vitórias e com um acúmulo de 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 7 gols sofridos.

A Ucrânia acabou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo D, por onde somou 2 vitórias, 6 empates, 11 gols marcados e 8 gols sofridos. Depois do início da guerra contra a Rússia, a seleção ucraniana jogou apenas um amistoso com o time alemão Borussia Mönchengladbach, que terminou em vitória de 2 a 1 para a Ucrânia.

Prováveis escalações

Escócia: Marshall; Hendry, Hanley e Tierney; O’Donnel, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson e Dykes; Che Adams. Técnico: Steve Clarke.

Ucrânia: Bushchan; Karavaev, Matviyenko, Zabarnyi e Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk e Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk e Tsyhankov. Técnico: Oleksandr Petrakov.

Ficha técnica - Escócia x Ucrânia

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA - Europa

Local: Estádio Hampden Park, em Glasgow, Escócia

Data/horário: 01 de junho de 2022, às 15h45