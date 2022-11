Equador x Senegal duelam por uma vaga nas oitavas de finais da Copa do Mundo no Catar

O grupo A da Copa do Mundo terá Equador x Senegal, nesta terça-feira (29), às 12h, no Estádio Internacional Khalifa. A partida definirá o caminho das duas Seleções no Mundial do Catar. A vantagem é do Equador, que pode se classificar com o empate. Já Senegal precisa vencer para não depender de outro resultado.

Na segunda posição, mesmo número de pontos da Holanda, o Equador segue invicto na competição, com uma vitória e um empate. Os quatro pontos conquistados possibilita à equipe Sul-amareicana a jogar pelo empate e assim avançar de fase. A igualdade diante da Holanda na última rodada, mostrou que a equipe equatoriana possui potencial na competição e o credencia a uma das vagas.

Pelo lado de Senegal, que também chega com grandes chances de classificação. Basta vencer o Equador que a equipe africana se garante na próxima fase. O zagueiro Kalidou Koulibaly, falou da vontade do grupo em conquistar a vaga nas oitavas de final.

“A oportunidade está nas nossas mãos. Sabemos que se ganharmos o jogo estará nas nossas mãos e então faremos de tudo para vencer”, disse o defensor que joga no Chelsea.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Internacional Khalifa

Data: 29.11.2022

Horário: 12h

EQUADOR: Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié e Estupiñán; Méndez, Caicedo, Plata e Ibarra; Enner Valencia e Estrada. Técnico: Gustavo Alfaro

SENEGAL: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs; Mendy, Gueye, Sarr, Diedhiou, Diatta e Dia. Técnico: Aliou Cissé.