Entenda o interesse do Real Madrid em Richarlison, do Everton

O nome de Richarlison é especulado como possível reforço do Real Madrid na próxima temporada, segundo a "Football Insider". O brasileiro tem o aval de Carlo Ancelotti, novo técnico merengue e que trabalhou com o atacante no período em que esteve no Everton.

Desde a saída de Cristiano Ronaldo, o clube espanhol busca encontrar um extremo indiscutível na equipe. A contratação de Eden Hazard, em 2019, não deu certo até o momento por conta das inúmeras lesões do belga. Foram apenas 43 partidas disputadas em duas temporadas.

Nesse contexto, Zinedine ZIdane, ex-treinador merengue, ofereceu oportunidades aos jovens do elenco, como Vinícius Júnior e Rodrygo. A dupla vive altos e baixos. Enquanto o atleta formado no Santos inicia a maioria das partidas no banco de reservas, a joia criada no Flamengo parece ir do céu ao inferno de uma maneira muito rápida.

O novo comandante italiano afirmou em sua primeira coletiva que os brasileiros possuem qualidade, mas que quer que os atacantes do Real Madrid façam mais gols. E na cabeça de Ancelotti, Richarlison pode ser esse nome para resolver parte dos problemas merengues.

- Richarlison é um atacante moderno, completo, pois trabalha muito. Ele tem velocidade e é muito preciso dentro da área. Fantástico com a cabeça, sua movimentação sem bola é muito boa. Acho que ele pode ser um dos maiores atacantes da Europa - disse o técnico quando ambos estavam na Inglaterra.

Apesar do alvo prioritário dos espanhóis ser Mbappé, o francês não tem sua situação esclarecida com o Paris Saint-Germain. Caso a chegada do campeão do mundo não seja viável, o destaque do Everton pode ser uma opção mais viável do ponto de vista econômico e que possa render no aspecto esportivo.

Embora a última temporada de Richarlison tenha sido a pior em número de gols com a camisa dos Toffees, o brasileiro balançou as redes dos adversários ingleses em 13 oportunidades. Além disso, o camisa sete distribuiu outras três assistências. Com esses números, o brasileiro já seria o segundo maior goleador da equipe merengue na última temporada e ficaria atrás apenas de Benzema.

Ninguém sabe o que se passa na cabeça de Floretino Pérez e onde o dinheiro do Real Madrid será investido após uma campanha frustrante e sem títulos. No entanto, mudanças devem acontecer no elenco e entre chegadas e saídas, o "Pombo" pode pintar em Madri.